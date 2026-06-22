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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Hier geht’s um die Wurst – der 12. Bratwurstgipfel

Kabel EinsFolge vom 22.06.2026
Themen u. a.: Hier geht’s um die Wurst – der 12. Bratwurstgipfel

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.06.2026: Themen u. a.: Hier geht’s um die Wurst – der 12. Bratwurstgipfel

60 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12

Den Franken ist die traditionelle Fränkische Bratwurst heilig. Egal ob fein oder grob, in die Wurst kommt nur das, was wirklich reingehört. Auf dem Bratwurstgipfel im Oberfränkischen Pegnitz macht man da eine Ausnahme. Denn hier treten Metzger der Region mit ihren kreativen Bratwurstkreationen an, um fränkischer Bratwurstkönig zu werden. Mit am Start: Eine Apfel-Hanf-Bratwurst, die Antipasti-Bratwurst oder das Rosa Einhorn. Wer hat die Beste Wurst auf seinem Grill?

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