Themen u. a.: Berliner Dönertester macht Frankfurt unsicherJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 25.06.2026: Themen u. a.: Berliner Dönertester macht Frankfurt unsicher
61 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Zwischen Frankfurter Skyline und Mainufer macht sich YouTuber und Dönertester Can F. Kennedy auf die Suche nach dem leckersten Döner der Mainmetropole. Dafür probiert er die von seiner Community und die im Internet bestbewerteten Läden der Stadt. Wer hat das knusprigste Brot, die leckerste Soße und das zarteste Fleisch? Can findet es heraus!
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins