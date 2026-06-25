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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Berliner Dönertester macht Frankfurt unsicher

Kabel EinsFolge vom 25.06.2026
Themen u. a.: Berliner Dönertester macht Frankfurt unsicher

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.06.2026: Themen u. a.: Berliner Dönertester macht Frankfurt unsicher

61 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Zwischen Frankfurter Skyline und Mainufer macht sich YouTuber und Dönertester Can F. Kennedy auf die Suche nach dem leckersten Döner der Mainmetropole. Dafür probiert er die von seiner Community und die im Internet bestbewerteten Läden der Stadt. Wer hat das knusprigste Brot, die leckerste Soße und das zarteste Fleisch? Can findet es heraus!

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