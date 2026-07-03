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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Themen u. a.: Platzwart Udo Tesch – das erste Heimspiel steht an

Kabel EinsFolge vom 03.07.2026
Themen u. a.: Platzwart Udo Tesch – das erste Heimspiel steht an

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 03.07.2026: Themen u. a.: Platzwart Udo Tesch – das erste Heimspiel steht an

60 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12

Udo Tesch ist der Platzwart des Fußballvereins im ostfriesischen Steenfelde. Mit Gehilfe Timo Brandt muss er die Vorbereitungen für das erste Heimspiel der neuen Saison treffen. Bis zum Anstoß um 18 Uhr müssen die Kühl- und Toilettenwagen stehen, die Spielfeldmarkierungen gezogen und alle erforderlichen Reparaturen erledigt sein. Doch Udo wäre nicht Udo, wenn er die Arbeiten nicht ohne cholerische Wutanfälle erledigt.

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