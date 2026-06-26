Themen u. a.: Fahrlehrer Lukas Can und Hornissenretterin Melanie von OrlowJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.06.2026: Themen u. a.: Fahrlehrer Lukas Can und Hornissenretterin Melanie von Orlow
60 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Lukas Can betreibt in Heidelberg seine eigene Fahrschule. Bei seinen Fahrstunden ist Verständnis und Geduld gegenüber seinen Schülern das oberste Gebot. Auch wenn es nicht immer leicht ist. Außerdem: In einem Kleingartenverein haben Hornissen ihr Nest ausgerechnet in einem Vogelnistkasten gebaut Mit geschultem Blick und viel Erfahrung geht Melanie von Orlow vom Naturschutzbund Berlin sucht nach einer Lösung, die Gartenbesitzern und den Insekten gleichermaßen hilft.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins