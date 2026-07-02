Themen u. a.: Alexander Hoyer – Auf den Spuren der Hand Pulled NoodlesJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 02.07.2026: Themen u. a.: Alexander Hoyer – Auf den Spuren der Hand Pulled Noodles
60 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12
Foodtester und Gastronom Alexander Hoyer taucht in die Welt der handgezogenen Nudeln ein und testet in drei verschiedenen Münchner Restaurants, wer die besten Gerichte zubereitet. Die Technik erfordert Kraft, Präzision und viel Übung. Natürlich zählt aber nicht nur die Zubereitung, sondern auch der Geschmack. Wie schneiden die Noodles im Test ab und kann das authentische Gericht aus China auch in München überzeugen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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