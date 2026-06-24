Themen u. a.: Alkohol- und Drogenkontrolle – Großkontrolle HarburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.06.2026: Themen u. a.: Alkohol- und Drogenkontrolle – Großkontrolle Harburg
60 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Auf einem Parkplatz bei Jesteburg herrscht heute Hochbetrieb – 20 Polizisten überprüfen Fahrzeuge und Fahrer mit besonderem Augenmerk auf Alkohol und Drogen sowie mögliche Straftaten. Christoph Gleicher und Alena Tibke führen stichprobenartig Kontrollen durch. Ein Fahrer fällt ihnen auf und sein Urintest zeigt Spuren von Opiaten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins