Schmerzhaftes StudentenlebenJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 11: Schmerzhaftes Studentenleben
28 Min.Folge vom 15.02.2016Ab 12
Das Marienhospital in Stuttgart ist eines der größten Krankenhäuser der Region. Dr. Christoph Gratzers heutiger Patient, ein 23-jähriger Student, hat sich beim Bankdrücken die Schulter ausgekugelt. Und: In das Klinikum Bergmannsheil in Bochum wird ein 84-jähriger Mann mit einer Lähmung im Arm und Verdacht auf Schlaganfall eingeliefert. Neurologe Dr. Andrey Kley ist sofort zur Stelle. Er und sein Team müssen herausfinden, ob es sich wirklich um einen Schlaganfall handelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins