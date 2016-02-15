Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Schmerzhaftes Studentenleben

Kabel EinsStaffel 1Folge 11vom 15.02.2016
Folge 11: Schmerzhaftes Studentenleben

28 Min.Folge vom 15.02.2016Ab 12

Das Marienhospital in Stuttgart ist eines der größten Krankenhäuser der Region. Dr. Christoph Gratzers heutiger Patient, ein 23-jähriger Student, hat sich beim Bankdrücken die Schulter ausgekugelt. Und: In das Klinikum Bergmannsheil in Bochum wird ein 84-jähriger Mann mit einer Lähmung im Arm und Verdacht auf Schlaganfall eingeliefert. Neurologe Dr. Andrey Kley ist sofort zur Stelle. Er und sein Team müssen herausfinden, ob es sich wirklich um einen Schlaganfall handelt.

Kabel Eins
