Kabel EinsStaffel 1Folge 51vom 02.06.2016
28 Min.Folge vom 02.06.2016Ab 12

Das SLK-Klinikum am Gesundbrunnen in Heilbronn. In der Hautklinik hat Sabine heute einen außergewöhnlichen Termin. Sie wird sich von einer Biene stechen lassen. Denn die junge Frau ist Allergikerin und muss ständig ein Notfall-Set mit Medikamenten bei sich tragen. Deshalb macht Sabine seit eineinhalb Jahren eine Hypersensibilisierungstherapie. Und: Das Isarklinikum in München. Gabriele kämpft seit zwei Jahren mit starken Rückenschmerzen und kann mittlerweile nicht mehr arbeiten.

Kabel Eins
