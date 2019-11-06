Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Treppensturz

Kabel EinsStaffel 1Folge 18vom 06.11.2019
Heute u. a.: Treppensturz

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Marienhospital in Stuttgart: Der Rettungsdienst bringt einen 76-jährigen Mann in die Notaufnahme - er ist gestürzt, hat starke Schmerzen und kann sein rechtes Bein nicht mehr bewegen. Unfallchirurgin Dr. Verena Weisenberger ist bereits zur Stelle. Und: Universitätsklinikum Erlangen: Soeben ist ein Notfallpatient mit starken Brustschmerzen eingetroffen. Auf der Intensivstation überprüft der Kardiologe Dr. Christian Schlundt den Zustand des Mannes. Schnell wird klar, der Mann hat einen Herzinfarkt und den gilt es zu stoppen. Für den Kardiologen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Kabel Eins
