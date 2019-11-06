Heute u. a.: Wo gewerkelt wird, passieren UnfälleJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 26: Heute u. a.: Wo gewerkelt wird, passieren Unfälle
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Spätschicht im Uniklinikum in Erlangen. In der Notaufnahme muss Unfallchirurgin Dr. Milena Pachowsky zu ihrem nächsten Patienten. Ein junger Mann, dem beim Heimwerken ein Missgeschick passiert. Und: Im Klinikum Südstadt in Rostock kümmern sich die Mitarbeiter heute um eine 58-jährige Frau. Sie hat sich bei der Zubereitung eines Sonntagsbratens an vier Fingern Brandverletzungen zugezogen. Rechte: kabel eins
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins