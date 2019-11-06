Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 27vom 06.11.2019
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Isarklinikum im Herzen von München: Heute ist der große Tag von Regina. Seit ihrer Kindheit leidet sie an Hyperhidrose - einer übermäßigen Schweißproduktion der Hände. Spezialist Dr. Christoph Schick ist jetzt ihre letzte Hoffnung. Und: Im BG Uniklinik Bergmannsheil in Bochum kommt die 14-jährige Hannah per Rettungswagen in Begleitung ihrer Mutter in die Notaufnahme. Sie ist beim Basketballspielen unglücklich gestürzt - Verdacht auf Unterarmbruch. Rechte: kabel eins

