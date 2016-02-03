Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Letzter Ausweg Magenverkleinerung

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 03.02.2016
Letzter Ausweg Magenverkleinerung

Letzter Ausweg MagenverkleinerungJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 3: Letzter Ausweg Magenverkleinerung

28 Min.Folge vom 03.02.2016Ab 12

Im Stuttgarter Marienhospital kommt heute der 45-jährige Marc an - 208 Kilo bringt er auf die Waage. Alle Diäten waren bisher erfolglos. Das soll sich jetzt ändern, denn Chirurg Prof. Dr. Michael Schäffer wird am nächsten Tag eine Magenverkleinerung durchführen. Und: Mehr als 18.000 Unfallopfer werden in der Notaufnahme in Murnau in Oberbayern jährlich behandelt. Heute wird ein junger Mann eingeliefert, der mit seinem Auto auf einer Bergstraße einen Abhang hinunter gestürzt ist. Bildrechte: kabel eins.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen