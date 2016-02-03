Letzter Ausweg MagenverkleinerungJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 3: Letzter Ausweg Magenverkleinerung
28 Min.Folge vom 03.02.2016Ab 12
Im Stuttgarter Marienhospital kommt heute der 45-jährige Marc an - 208 Kilo bringt er auf die Waage. Alle Diäten waren bisher erfolglos. Das soll sich jetzt ändern, denn Chirurg Prof. Dr. Michael Schäffer wird am nächsten Tag eine Magenverkleinerung durchführen. Und: Mehr als 18.000 Unfallopfer werden in der Notaufnahme in Murnau in Oberbayern jährlich behandelt. Heute wird ein junger Mann eingeliefert, der mit seinem Auto auf einer Bergstraße einen Abhang hinunter gestürzt ist. Bildrechte: kabel eins.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins