Kabel EinsStaffel 1Folge 31vom 02.05.2016
27 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 12

Schichtbeginn für Unfallchirurg Dr. Björn Fiedler in der Notaufnahme des Clemenshospitals in Münster: Ein siebenjähriges Mädchen ist in der Schulkantine gegen eine Heizung gefallen und hat sich dabei eine tiefe Platzwunde zugezogen. Und: Der Rettungswagen bringt einen 24-jährigen Mann mit starken Lungenschmerzen in die Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin-Mitte. Oberstabsarzt Ingo Nöhring ist sofort zur Stelle. Die Röntgenbilder verheißen nichts Gutes ...

