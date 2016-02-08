Achtung Notaufnahme
Folge 6: Frau von Lkw erfasst
28 Min.Folge vom 08.02.2016Ab 12
Im Klinikum rechts der Isar in München müssen sich die Ärzte in der Notaufnahme auf alles gefasst machen: Eine ältere Frau wurde von einem Lkw erfasst und ist als Notfallpatientin für den Schockraum gemeldet. Und: In die Orthopädie des Klinikums rechts der Isar checkt ein Mann ein, der am nächsten Tag operiert werden soll. Seit drei Jahren wächst ihm ein Tumor in der Kniekehle, der mittlerweile so groß ist wie der Kopf eines Kindes.
