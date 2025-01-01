Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Mr. Kings Heimkehr

WarnerStaffel 3Folge 10
Mr. Kings Heimkehr

Mr. Kings HeimkehrJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 10: Mr. Kings Heimkehr

45 Min.Ab 12

Amandas geschiedener Mann Joe arbeitet als Entwicklungshelfer in einem afrikanischen Land, wo er durch Zufall einem Fall von Korruption auf die Spur kommt. Gerade als er dem Premierminister berichten will, findet ein Putsch statt. Nun wird Joe verdächtigt, das Staatsoberhaupt erschossen zu haben - und steht plötzlich als Terrorist auf der internationalen Fahndungsliste. Natürlich versuchen Lee Stetson und Amanda King, Joe zu helfen, was sich als ziemlich schwierig erweist.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen