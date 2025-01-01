Agentin mit Herz
Folge 2: Man stirbt nur einmal
Agent Lee Stetson gerät in Schwierigkeiten: Eine Mordserie an internationalen Agentinnen rückt ihn ins Zwielicht, denn die Opfer waren allesamt berufliche oder private Bekannte von ihm. Außerdem behauptet er steif und fest, mehrfach seine Kollegin Dorothy auf der Straße gesehen zu haben. Doch Dorothy ist vor zehn Jahren ums Leben gekommen. Als er zudem Verdächtigungen gegen seinen Ex-Lehrmeister Paul Barnes erhebt, stößt er in Geheimdienstkreisen nur noch auf Ablehnung.
