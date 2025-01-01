Agentin mit Herz
Folge 14: Das Geheimnis der Pyramide
45 Min.Ab 12
Lee Stetson und Amanda King besuchen ein Altersheim für Geheimdienstveteranen und freunden sich dort mit dem pensionierten Agenten Rupert Simpson an. Simpson, der früher einmal Hochsicherheitstrakte für öffentliche Gebäude konstruiert hat, tischt seinen Besuchern eine abenteuerliche Geschichte auf: Immer wieder würden ehemalige Geheimdienstleute für einige Stunden entführt. Lee ist skeptisch, doch dann kommen er und Amanda einem merkwürdigen Komplott auf die Spur.
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen