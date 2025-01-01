Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Das Geheimnis der Pyramide

WarnerStaffel 3Folge 14
Das Geheimnis der Pyramide

Das Geheimnis der PyramideJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 14: Das Geheimnis der Pyramide

45 Min.Ab 12

Lee Stetson und Amanda King besuchen ein Altersheim für Geheimdienstveteranen und freunden sich dort mit dem pensionierten Agenten Rupert Simpson an. Simpson, der früher einmal Hochsicherheitstrakte für öffentliche Gebäude konstruiert hat, tischt seinen Besuchern eine abenteuerliche Geschichte auf: Immer wieder würden ehemalige Geheimdienstleute für einige Stunden entführt. Lee ist skeptisch, doch dann kommen er und Amanda einem merkwürdigen Komplott auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen