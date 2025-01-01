Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 5
46 Min.Ab 12

Ein nicht ungefährlicher Auftrag führt Lee Stetson in die Welt des britischen Hochadels: Während einer Konferenz der Commonwealth-Staaten ist er für die Sicherheit von Kenneth Clayton-Dobbs verantwortlich, dem siebten Earl of Twickensham. Währenddessen lernt Amanda den englischen Geheimagenten James Brand kennen. Brand scheint erhebliche Zweifel an der vornehmen Herkunft und den lauteren Absichten des Earl zu haben - mit Recht, wie sich sehr bald herausstellt.

