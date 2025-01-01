Agentin mit Herz
Folge 13: Spiel, Satz und Tod
45 Min.Ab 12
Die Profi-Tennisspielerin Tina Thomerson schwebt in höchster Lebensgefahr: Ihr Vater führt im Auftrag der amerikanischen Regierung Verhandlungen mit Malawi - und das passt einer Gruppe linksgerichteter Terroristen nicht. Sie wollen Tina Thomerson töten. Lee Stetson wird als inoffizieller Turnierbegleiter in die Tennisszene eingeschleust, um die Spielerin zu schützen. Doch die Terroristen verfolgen hartnäckig ihren waghalsigen Plan ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen