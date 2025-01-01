Agentin mit Herz
Folge 1: Amandas kleine Romanze
45 Min.Ab 12
Der italienische Terrorist Franco Necci hat sich etwas Besonderes ausgedacht: Er will aus dem Nationalarchiv in Washington die amerikanische Unabhängigkeitserklärung stehlen. Um sich die Hilfe des weltberühmten Restaurators Alan Chamberlain zu sichern, entführt er dessen Schwester - die dann gegen das wertvolle Dokument ausgetauscht werden soll. Franco Necci ahnt nicht, dass Amanda eine kleine Romanze mit Chamberlain hat - und so dem Komplott auf die Spur kommt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen