Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Ein königliches Erbe

WarnerStaffel 3Folge 18
Ein königliches Erbe

Ein königliches ErbeJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 18: Ein königliches Erbe

45 Min.Ab 12

Eddie Spencer ist König einer winzigen Insel im Pazifik, auf der es ein großes Vorkommen eines seltenen Metalls gibt. Als der begeisterte Trompeter Eddie in Washington an einem Jazzfestival teilnehmen will, wird auf ihn ein Anschlag verübt. So kommt es, dass sich auch der Geheimdienst mit Eddie beschäftigen muss - und mit seinem Sohn. Dieser ahnt jedoch nichts von seiner "königlichen" Herkunft. Auf Lee Stetson und Amanda King kommt ein ausgesprochen ungewöhnlicher Fall zu.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen