Agentin mit Herz
Folge 19: Spuren aus dem Jenseits
45 Min.Ab 12
Agentin Amanda King ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach der leichten Karambolage drückt ihr der "Unfallgegner" ein dickes Bündel Geldscheine in die Hand. Der Schaden ist nicht so groß, deshalb will Amanda dem Mann einen Teil davon zurückerstatten. Dabei kommt sie dahinter, dass der großzügige Verkehrsteilnehmer kein anderer als der totgeglaubte internationale Terrorist Steven Salee ist - und dass er ein Attentat auf den Vizepräsidenten plant.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen