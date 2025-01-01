Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Spuren aus dem Jenseits

WarnerStaffel 3Folge 19
Spuren aus dem Jenseits

Spuren aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 19: Spuren aus dem Jenseits

45 Min.Ab 12

Agentin Amanda King ist in einen Verkehrsunfall verwickelt. Nach der leichten Karambolage drückt ihr der "Unfallgegner" ein dickes Bündel Geldscheine in die Hand. Der Schaden ist nicht so groß, deshalb will Amanda dem Mann einen Teil davon zurückerstatten. Dabei kommt sie dahinter, dass der großzügige Verkehrsteilnehmer kein anderer als der totgeglaubte internationale Terrorist Steven Salee ist - und dass er ein Attentat auf den Vizepräsidenten plant.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen