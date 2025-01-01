Agentin mit Herz
Folge 6: Tödlicher Wein
46 Min.Ab 12
Der Kongressabgeordnete McNeil und zwei weitere Personen des öffentlichen Lebens sterben an einer Überdosis Heroin. Bald sind alle Zweifel daran ausgeräumt, dass der Wein, den die drei kurz vorher getrunken hatten, mit dem Rauschgift versetzt war. Auf der Suche nach den Schmugglern stoßen Lee und Amanda auf den Kellermeister eines Feinschmeckertempels - der vor ihren Augen erschossen wird. Cecilia Kemper, leitende Angestellte des noblen Etablissements, gerät in Verdacht.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen