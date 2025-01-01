Agentin mit Herz
Folge 16: Geheimnisvolle Augen
45 Min.Ab 12
Durch Verrat gelangt eine Liste von Lee Stetsons Kontaktleuten in die Hände ostdeutscher Agenten. Bei dem Versuch, sie zurückzuholen, wird Lee schwer verletzt und kommt ins Krankenhaus. Dort fallen dem behandelnden Arzt Dr. Drew Goldberg Lees merkwürdige Kontaktlinsen auf - auf ihnen ist die wertvolle Liste gespeichert! Der Arzt wird unter Druck gesetzt und gibt sein Wissen weiter. Aber jetzt wird eine Agentin eingesetzt, die dem Gegner zu schaffen macht: Amanda King.
Agentin mit Herz
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen