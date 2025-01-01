Agentin mit Herz
Folge 3: Raubfische
Diesmal müssen die Agenten Amanda King und Lee Stetson keine feindlichen Spione abwehren: Sie beschäftigen sich mit O'Keefe, dem Inhaber eines Fischerei-Großbetriebes, der die kleinen Fischer der Chesapeake-Bucht mit illegalen und skrupellosen Fangmethoden in ihrer Existenz bedroht. Im Laufe dieses Falles wird ein Staatssekretär vor den Augen Amanda Kings ermordet. Dann aber gelingt es Amanda mit tatkräftiger Unterstützung Lees, O'Keefe hinter Schloss und Riegel zu bringen.
