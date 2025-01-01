Agentin mit Herz
Folge 20: Spione unter sich
46 Min.Ab 12
Aus dem Atomarsenal der USA in Harrisburg sind neun Atomsprengköpfe gestohlen worden. Als einer davon in Pakistan auftaucht, wird eine Einsatzgruppe mit Top-Agenten aus Amerika, China und der Sowjetunion gebildet - darunter sind auch Amanda King und Lee Stetson. Sie entdecken eine Spur zwischen Terroristen und einer Hungerhilfe-Organisation: Getarnt als Lebensmitteltransporte in die Dritte Welt werden schwere Waffen geschmuggelt. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs droht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Agentin mit Herz
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen