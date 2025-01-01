Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 20
Folge 20: Spione unter sich

46 Min.Ab 12

Aus dem Atomarsenal der USA in Harrisburg sind neun Atomsprengköpfe gestohlen worden. Als einer davon in Pakistan auftaucht, wird eine Einsatzgruppe mit Top-Agenten aus Amerika, China und der Sowjetunion gebildet - darunter sind auch Amanda King und Lee Stetson. Sie entdecken eine Spur zwischen Terroristen und einer Hungerhilfe-Organisation: Getarnt als Lebensmitteltransporte in die Dritte Welt werden schwere Waffen geschmuggelt. Die Gefahr eines Dritten Weltkriegs droht.

