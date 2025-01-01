Agentin mit Herz
Folge 9: Flug in die Freiheit
45 Min.Ab 12
Der Journalist Bart Stoler und seine Verlobte Coleen recherchieren in einem zentralamerikanischen Land einen Korruptionsskandal. Darin scheint auch der amerikanische Botschafter verwickelt zu sein. Bevor die beiden Reporter jedoch die Ergebnisse ihrer Recherchen publizieren können, kommen sie angeblich bei Straßenkämpfen ums Leben. Doch dann taucht die totgeglaubte Coleen plötzlich in Washington auf und bittet die Agenten Lee Stetson und Amanda King um Hilfe.
