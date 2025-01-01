Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agentin mit Herz

Flug in die Freiheit

WarnerStaffel 3Folge 9
Flug in die Freiheit

Flug in die FreiheitJetzt kostenlos streamen

Agentin mit Herz

Folge 9: Flug in die Freiheit

45 Min.Ab 12

Der Journalist Bart Stoler und seine Verlobte Coleen recherchieren in einem zentralamerikanischen Land einen Korruptionsskandal. Darin scheint auch der amerikanische Botschafter verwickelt zu sein. Bevor die beiden Reporter jedoch die Ergebnisse ihrer Recherchen publizieren können, kommen sie angeblich bei Straßenkämpfen ums Leben. Doch dann taucht die totgeglaubte Coleen plötzlich in Washington auf und bittet die Agenten Lee Stetson und Amanda King um Hilfe.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Agentin mit Herz
Warner
Agentin mit Herz

Agentin mit Herz

Alle 4 Staffeln und Folgen