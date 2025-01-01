Agentin mit Herz
Folge 12: Falsche Freunde
45 Min.Ab 12
Im Pentagon werden russische Dissidenten von amerikanischen Agenten verhört. Man will über die Entwicklung neuer Waffen in der UdSSR auf dem Laufenden sein. Doch nicht nur staatliche Stellen profitieren von den so gewonnenen Informationen: Auch Sanderson North, der Besitzer einer maroden Rüstungsfirma, weiß immer bestens Bescheid. Irgendwo muss es eine undichte Stelle geben. Amanda King soll herausfinden, wer die Informationen weitergibt - und gerät in tödliche Gefahr.
Genre:Drama, Mystery, Abenteuer
Produktion:US, 1983
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
