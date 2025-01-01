Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 8
46 Min.Ab 12

In der letzten Zeit häufen sich Zeitungsberichte über 20 Jahre zurückliegende Sexskandale von Prominenten. Die auffällige Häufung macht selbst den Geheimdienst misstrauisch. Die Agenten Lee Stetson und Amanda King werden auf den Fall angesetzt. Schon bald stößt die "Agentin mit Herz" auf den notorischen Heiratsschwindler Nick Cross. Der professionelle Herzensbrecher pflegt eine verdächtig enge Beziehung zu der Archivarin des Geheimdienstes - und nutzt dies auf seine Weise.

