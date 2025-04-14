Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 1: Inferno Tiefgarage
48 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12
Wegen eines Brands in einer Tiefgarage müssen die umliegenden Bürogebäude evakuiert werden. Doch dann erscheint eine panische Tagesmutter, deren Baby noch im Auto in der Garage sitzt. Für die Feuerwehr zählt jetzt jede Minute! - Die Autobahnpolizei kommt zu einer Unfallstelle mit einem leicht verletzten Teilnehmer. Dieser stammelt unter Schock von einem verunglückten Motorradfahrer. Die Beamten machen sich auf die Suche: Ist er womöglich gefüchtet?
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1