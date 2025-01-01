Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 15: Hexenschuss in luftiger Höhe
45 Min.Ab 12
Die Feuerwehr rückt zu einer Höhenrettung aus: Ein Arbeiter sitzt auf einem Baukran fest und ist plötzlich zu keiner Bewegung mehr im Stande. Als er wieder festen Boden unter den Füßen hat, wird er dem Notarzt übergeben. Wie lautet die Diagnose? Eine Gruppe älterer Damen zwingt ihren Busfahrer, einem Hund auszuweichen, der auf der Landstraße sitzt. Wenige Minuten später muss Team DELTA zu einem Unfall ausrücken ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1