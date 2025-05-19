Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Besinnungslos auf der Autobahn

SAT.1Staffel 1Folge 18vom 19.05.2025
Besinnungslos auf der Autobahn

Besinnungslos auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 18: Besinnungslos auf der Autobahn

45 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12

Eine Schlägerei mitten auf der Autobahn! Als die Beamten der Autobahnpolizei eintreffen, werden sie auch noch Zeuge eines schweren Unfalls. Verursacher des ganzen Einsatzes ist ein Alkoholiker, der sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Verliert er durch den Vorfall sogar seine Familie? - In der Kölner Innenstadt kommt es in den frühen Morgenstunden zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. Die Unfallursache gibt den Rettern Rätsel auf.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen