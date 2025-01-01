Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Schlafwandlerin steckt in Schornstein fest

SAT.1Staffel 1Folge 17
Schlafwandlerin steckt in Schornstein fest

Folge 17: Schlafwandlerin steckt in Schornstein fest

46 Min.Ab 12

Eine aufgeregte Frau ruft Feuerwehr und Polizei, da ein vermeintlicher Einbrecher im Schornstein des Nachbarhauses feststeckt. Tatsächlich muss jemand aus dem Schornstein geborgen werden. Doch es ist jemand, mit dem niemand gerechnet hatte? Familiendrama auf der Autobahn: Der verhasste Schwiegersohn fährt seinem Schwiegervater ins Auto. Offenbar hat der Mann einen Schlaganfall erlitten! Doch auch sein Schwiegervater ist nicht ganz unschuldig an dem Crash.

