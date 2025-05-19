Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die Spezialisten

Don't Drink and Wakeboard

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 19.05.2025
Don't Drink and Wakeboard

Don't Drink and WakeboardJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 16: Don't Drink and Wakeboard

45 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12

Zwei angetrunkene Cousins fahren Wakeboard und es kommt zu einem schweren Unfall auf dem Wasser. Die Rettungsschwimmer der DLRG sind in höchster Alarmbereitschaft! - Kabelbrand in der Tierstation: Schafft die Feuerwehr es, sämtliche Tiere zu evakuieren, bevor es zu spät ist? - Und: Um bei seinen Mitschülern Eindruck zu schinden, verleiht ein Schüler Filme ohne Altersfreigabe an seine Klassenkameraden. Filme, die gerade erst im Kino laufen!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die Spezialisten
SAT.1
Auf Streife - Die Spezialisten

Auf Streife - Die Spezialisten

Alle 10 Staffeln und Folgen