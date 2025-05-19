Don't Drink and WakeboardJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 16: Don't Drink and Wakeboard
45 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12
Zwei angetrunkene Cousins fahren Wakeboard und es kommt zu einem schweren Unfall auf dem Wasser. Die Rettungsschwimmer der DLRG sind in höchster Alarmbereitschaft! - Kabelbrand in der Tierstation: Schafft die Feuerwehr es, sämtliche Tiere zu evakuieren, bevor es zu spät ist? - Und: Um bei seinen Mitschülern Eindruck zu schinden, verleiht ein Schüler Filme ohne Altersfreigabe an seine Klassenkameraden. Filme, die gerade erst im Kino laufen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1