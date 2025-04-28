Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 28.04.2025
46 Min.Folge vom 28.04.2025Ab 12

Ein Fallschirmlehrer fliegt bei einem Tandemsprung mit seiner Schülerin in einen Baum. Die Höhenretter der Feuerwehr müssen die Beiden mithilfe einer Drehleiter wieder auf den sicheren Boden befördern. - Ein Jugendlicher ruft die Feuerwehr, da aus dem Ferienhaus seiner Eltern Qualm aufsteigt. Sein kleiner Bruder wird von den eintreffenden Feuerwehrmännern bewusstlos aus dem Wohnzimmer geborgen. Doch die Retter stehen vor einem Rätsel: Woher kommt der Qualm?

