Die Spur zum See

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 22.07.2025
46 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12

Jana verschwindet spurlos aus dem Krankenhaus, nachdem sie am Vortag ihr Baby entbunden hatte. Eine Entführung? Janas Mann macht sich mit den Einsatzkräften von Hundestaffel und Feuerwehr auf die Suche. Die Autobahnpolizei eilt zu einem fahrlässig herbeigeführten Unfall: Neun Teilnehmer eines Junggesellenabschieds haben sich in einen Kleinwagen gezwängt und sind verunglückt. Doch die angetrunkenen Männer haben noch große Pläne ...

