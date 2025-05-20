Per Anhalter ins VerderbenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 20: Per Anhalter ins Verderben
45 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Die Autobahnpolizei sucht nach Johanna, die per Anhalter auf Reisen war. Als sie bei einem Lastwagenfahrer gefunden wird, erzählt dieser eine ganz andere Geschichte als Johannas Freund. - Ein Paar will eine Ballonfahrt unternehmen - und stürzt mit dem Fluggerät ausgerechnet über einer Tankstelle ab. Dabei werden ein Auto sowie ein Hund unter dem Ballon begraben. Als die Einsatzkräfte eintreffen, macht der Tankstellenbesitzer ihnen das Leben schwer.
Auf Streife - Die Spezialisten
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
12
Copyrights:© SAT.1