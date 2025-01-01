Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 4: Nicht lange gefackelt
45 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizei muss wegen Brandstiftung an einem Wohnmobil ermitteln. Was die Beamten nicht erwartet hätten: Sie kommen einem illegalen Straßenstrich auf die Spur. - Ein junger Mann kocht Paella für seine Angebetete. Kurz nach dem Essen bekommt sie Atemprobleme und Pusteln - offenkundig eine allegerische Reaktion, die sich lebensbedrohlich entwickelt. Bis das DELTA-Team hilft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1