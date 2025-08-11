Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 14: Mid-Bike-Crisis
47 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12
Ein Motorroller rast in eine Gruppe Amateur-Rennradfahrer! Team DELTA muss jetzt schnell handeln. Die Lage scheint unter Kontrolle, doch dann fällt eines der Unfallopfer die Böschung herunter und muss aus einem See gerettet werden. Ein Feuer in einer Werkstatt bedroht das Leben des Betreibers. Die Feuerwehr kann ihn gerade noch rechtzeitig bergen. Aber eine Frage beschäftigt die Rettungskräfte: Wer hat das Feuer gelegt?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
