Auf Streife - Die Spezialisten

Mid-Bike-Crisis

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 11.08.2025
Mid-Bike-Crisis

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 14: Mid-Bike-Crisis

47 Min.Folge vom 11.08.2025Ab 12

Ein Motorroller rast in eine Gruppe Amateur-Rennradfahrer! Team DELTA muss jetzt schnell handeln. Die Lage scheint unter Kontrolle, doch dann fällt eines der Unfallopfer die Böschung herunter und muss aus einem See gerettet werden. Ein Feuer in einer Werkstatt bedroht das Leben des Betreibers. Die Feuerwehr kann ihn gerade noch rechtzeitig bergen. Aber eine Frage beschäftigt die Rettungskräfte: Wer hat das Feuer gelegt?

