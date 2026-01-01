Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Goldfieber im Keller

SAT.1Staffel 1Folge 12
Goldfieber im Keller

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 12: Goldfieber im Keller

46 Min.Ab 12

Alchemie für Anfänger: Im Keller eines Mehrfamilienhauses versucht ein älterer Herr, aus alten Elektronikplatinen Gold zu gewinnen. Das Ergebnis seiner Bemühungen ist ein Großeinsatz der Feuerwehr und die vollständige Evakuierung des Hauses. Weil sie mit ihrem Kind, der nicht vorhandenen Ortskenntnis und dem Navigationsgerät überfordert ist, fährt eine Frau verkehrt herum auf die Autobahn auf und wird zur Falschfahrerin: Die Beamten der Autobahnpolizei sind gefragt!

SAT.1
