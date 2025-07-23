Schiffbruch auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 13: Schiffbruch auf der Autobahn
46 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Eine Seniorin macht sich mit dem Elektrorollstuhl auf dem Weg zu ihrem Enkel - über die Autobahn! Als ein Fahrer sie zu spät sieht und ausweichen will, kommt es zu einem folgenschweren Auffahrunfall. Großeinsatz für die Autobahnpolizei! Team DELTA entdeckt einen wild gestikulierenden, halbnackten Mann auf einem fahrenden Autotransporter. Während der Fahrer den blinden Passagier am liebsten anzeigen würde, steckt dieser in ganz anderen Problemen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1