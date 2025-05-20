Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 19: Die Crash Brüder
46 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Ein verdächtiger Wagen fährt zwei Streifenpolizisten davon. Als die Beamten das Fahrzeug einholen, hat es bereits einen Unfall verursacht, aber vom Fahrer fehlt jede Spur. Was wissen die beiden unverletzten Jungen am Unfallort? Die Sanitäter von Team DELTA werden gerufen, weil ein Traktor sich unter einer Brücke verkeilt hat. In der Schaufel sind zwei Menschen gefangen. Der Fahrer steht unter Schock. Wie konnte er nur die Brücke übersehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1