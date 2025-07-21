Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 5: In der Klemme
46 Min.Folge vom 21.07.2025Ab 12
Familientragödie auf dem Rückweg aus dem Urlaub: Nach einem Wildunfall können die Beamten der Autobahnpolizei Vater Markus aus seinem PKW bergen. Doch seine Frau ist im Wrack eingeklemmt und von seiner Tochter fehlt jede Spur. - Eine Frau verfängt sich mit den Haaren in der Antriebswelle eines Paketbands und verliert Teile der Kopfhaut. Wer hat Schuld, dass die Notabschaltung nicht funktionierte?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1