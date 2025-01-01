Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 9: Goldregen ist kein Segen
44 Min.Ab 12
Die Autobahnpolizisten werden zu einem verunfallten Geldtransporter gerufen. Da beim Crash mehrere Geldbündel auf die Fahrbahn geschleudert wurden, kommt es nun zu einer wüsten Auseinandersetzung zwischen raffgierigen Autofahrern. - Die Rettungsschwimmer der DLRG beobachten an einem Badesee, wie ein motorisiertes Schlauchboot ein Tretboot rammt. Der Tretboot-Fahrer droht zu ertrinken, nachdem er mit dem Kopf auf die Bootskante geschlagen und über Bord gegangen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1