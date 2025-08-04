Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 21: Die leere Rückbank
45 Min.Folge vom 04.08.2025Ab 12
Die Autobahnpolizei wird zu einem Unfall mit einem Wohnwagen gerufen. Bei ihrer Ankunft müssen die Beamten feststellen, dass im Anhänger Kinder saßen. - Eine junge Frau stürzt mit Inlineskates in eine Baugrube. Die Verletzte klärt auf, dass sie zuvor einen heftigen Streit ausfechten musste. - Und: Auf dem Rückweg von einem Einsatz trifft die Feuerwehr auf den arglosen Fahrer eines Kleinlasters, dem offenbar noch nicht aufgefallen ist, dass es auf seiner Ladefläche brennt.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
