Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 28: Bügeln und Rügen
45 Min.Folge vom 09.07.2025Ab 12
Eine Frau hat sich das Bügeleisen an die Wange gehalten und sich schwere Verbrennungen zugezogen. Die Tochter der Frau sowie ihre Nachbarin lassen Zweifel daran aufkommen, dass es sich um einen Unfall handelt. - Eine Familie demonstriert gegen den Zwangsverkauf ihres Bauernhofes und blockiert deswegen mit ihrem Traktor eine Autobahn. Bauer Frank hat darüber hinaus ein Güllefass angezündet. Können Feuerwehr und Autobahnpolizei die Familie zur Räumung der Schnellstraße bewegen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1