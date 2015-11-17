Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 17.11.2015Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 10: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 17.11.2015
In der 10. Folge von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" wird es beim Shooting in der Weinkellerei des Weinguts Lenz Moser bei Krems mit Ex-Model und Starfotograf Richard Kranzin sinnlicher denn je. Nach einem heißen Shooting bei Lenz Moser steht für die KandidatInnen ein Casting an. Wer kann den Job für das Weekend Magazin ergattern? Und wer versagt eventuell erneut? Wilde Schmuseszenen bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4. Beide sind in festen Händen und lassen sich trotzdem beim Kuscheln erwischen - wer hat sich im Modelloft mit wem vergnügt? Die Chance für die bisher Ausgeschiedenen KandidatInnen ist gekommen. Denn die Jury hat beschlossen jemanden einen neue und zweite Chance zu geben. Wer bekommt das Ticket zurück in die Show "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4. Auch in der 10. Folge steht bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" wieder eine Entscheidung an. Doch dieses Mal bekommt ein Kandidat oder eine Kandidatin eine zweite Chance und ein Ticket zurück in die Show. Wer da sein wird?
