Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 22.12.2015 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 15: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 22.12.2015
Das Real-Life für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" auf PULS 4 beginnt jetzt und damit eine neue Show-Variation im TV für "Austria's next Topmodel"! Real Life by Papis Loveday, es geht nach Hong Kong. Angekommen in Hong Kong. Neue Stadt und neue Herausforderungen. Bei der Fashion-Academy mit Juror Papis Loveday geht's für die KandidatInnen in ein Restaurant. Kulinarische Speisen werden aufgetischt, doch wer der Models traut sich drüber und probiert sich durch? Wer hätte das gedacht? Maximiliano hat sich von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" verabschiedet und dafür darf Kandidat Tassilo nachrücken. Auch für den Niederösterreicher geht es ins Real Life nach Hong Kong. Ob die Freude bei den restlichen Models groß sein wird? Moralische und seelische Unterstützung bekommen die KandidatInnen in Hong Kong von YouTube-Star Sami Slimani. In jeder Woche steht die Happy Time an, denn auch Models müssen sich während dem stressigen Alltag erholen. Auch in "Austria's next Topmodel - Boys & Girls - Real Life by Papis Loveday" steht in Hong Kong eine Entscheidung für die Models an. Wer hat sich in der ersten Woche im realen Modelleben am Besten geschlagen und die meisten Jobs ergattert?
