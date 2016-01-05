Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 05.01.2016 Jetzt kostenlos streamen
Austria's Next Topmodel
Folge 17: Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 05.01.2016
Bei der Fashion-Academy von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" mit Juror Papis Loveday werden drei KandidatInnen in Hongkong ganz besonders herausgefordert. Wer wird vom Macau Tower springen und seine Angst überwinden? Angelina, Gloria und Melisa stellen sich dem Casting bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" für Olivia Tsang. Wer kann vor Ort überzeugen und einen weiteren Job ergattern? Im Endeffekt muss einer der Mädels zuschauen, wer das sein wird? Gloria und Melisa haben es geschafft. Sie konnten Olivia Tsang überzeugen und dürfen sich nun vor der Kamera beweisen. Für Gloria eine Leichtigkeit, denn Gloria ist genau dieses Model, welches Tsang gesucht hat. Bei der 17. Entscheidung von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" bekommen die Models Unterstützung von YouTube-Star, Blogger und Autor Sami Slimani. Backstage versucht er den Models beizustehen, denn die Entscheidung lässt die Models nicht mehr locker bleiben.
