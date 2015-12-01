Zum Inhalt springenBarrierefrei
Austria's Next Topmodel

Austria's next Topmodel - Boys & Girls vom 01.12.2015

PULS 4Staffel 7Folge 12vom 01.12.2015
98 Min.Folge vom 01.12.2015

Spektakuläres Feuershooting bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" unter dem Motto "Lifeball" vor dem Wiener Rathaus: Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember setzt der internationale Mode-Fotograf Gerhard Merzeder die Top-9-KandidatInnen in Szene. In der 12. Folge steht endlich das langersehnte Sedcard-Shooting für die KandidatInnen an. Headbooker Kosmas Pavlos von Wiener Models setzt die Boys & Girls in Szene. Nach zwei spektakulären Shootings geht es für die KandidatInnen von "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" wieder zurück ins Modelloft. Neben Party und Spaß unter den Models, entstehen erneut wieder Diskussionen. Ein letztes Mal vor der 12. Entscheidung bei "Austria's next Topmodel - Boys & Girls" können sich die KandidatInnen beweisen. Bei einem heißen Catwalk geben sie noch einmal alles. Wer kann bei der Jury überzeugen?

